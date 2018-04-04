Devlet Bahçeli el öptü
Alparslan Türkeş'in kabrinin başına giden MHP Lideri, mezarın başındaki yaşlı amcanın elini öpmeye çalıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabri başında verdiği görüntüyle izleyenleri şaşırttı.Genellikle katıldığı etkinliklerde el öptürürken görülen MHP Lideri, ilk kez el öpmeye çalışırken kameralara yansıdı.
O AN
Alparslan Türkeş'in kabri başına giden Bahçeli, karanfil bırakmadan önce mezarın başında gördüğü yaşlı ve sakallı amcanın eline uzandı, öpmeye çalıştı.
Yaşlı amca, Bahçeli'nin elini öpmesine izin vermedi.
Kaynak: Ajanslar