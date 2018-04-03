Devlet Bahçeli konuşuyor

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Türkeş Bey, gerilim yüklü yıllarında istikrar abidesi olan nadir şahsiyetlerinden biridir. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı.

İnsanın gündemiyle siyasetin gündemi farklılaşırsa gerçeklikle gevşeklik, gerçeklikle hayal yer değiştirecek, toplumsal zemin çatlayıp kayacaktır. Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. Üstesinden gelinmesi şart olan beka ile ilgili meseleler birike birike devasa boyut kazanmıştır. Siyasetin öznesi insandır. Siyasetin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. İş, aş, barınma ve eğitim sorunlarını bir beka meselesi görüp kökünden çözmek köklü atılımlarla bertaraf etmek siyaset için ödev ve mecburiyettir. Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında 7.4 büyüme performansını yakalaması önemlidir. Takdir ve tebriğe layıktır.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen odaklar, terör örgütlerini kıllanmakla kalmamışlar. Yeri gelince döviz silahını çekmişlerdir. Faizin tırmanması yönünde baskı kurmak, telkinde bulunnmak başka bir ayak oyunudur. Geçmişten bugüne milletin tercih ve oyuyla göreve gelmiş hiçbir iktidar insanımızın yoksullaşmasını bilerek ve kasten istememiştir.





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