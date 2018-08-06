Devlet 1.7 milyar liradan vazgeçti: Akaryakıt zammı vatandaşa yansıtılmadı!

Akaryakıtta gelen zamlar ÖTV ile vatandaşa yansıtılmadı. Devlet 1.7 milyar liradan vazgeçti.

Akaryakıt sektöründe artan döviz ve petrol nedeniyle fiyatlarda baskı oluşması üzerine getirilen eşel mobil sistemi ile



MOTORİNDE 31, BEDZİNDE 42 KURUŞ

Bugün itibarı ile motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, ÖTV kapsamında devlet tarafından karşılanırken, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı İstanbul'da motorin 6.02, benzin 6.68, otogaz ise 4.00 liradan satılacaktı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki artışların tüketiciye yansıtılmayarak ÖTV'den indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana bu hafta gelen artışlarla birlikte bugüne kadar devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söyledi.

Kaynak: Ajanslar