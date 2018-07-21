Dev rakam: Abdulkadir için teklifi yükselttiler

Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu Benfica'nın Abdülkadir Ömür için 14 milyon Euro + 6 milyon euro veya 4 futbolcu teklif ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediklerini duyurmuştu.

Portekiz'in Benfica kulübü Abülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor. Portekiz Kulübü genç yıldız için teklifini 16 milyon Euro + 2 futbolcuya çıkardı. Bordo-mavili kulüp bu teklife sıcak bakıyor.

YENİ TEKLİF

Porkekiz ekibi 19 yaşındaki Abdülkadir için teklifini artırdı. Benfica bu kez Trabzonspor'a 16 milyon Euro + 4 milyon euro veya 2 futbolcu önerdi. Bordo-Mavili kulüp bu teklife sıcak bakıyor ancak bir sonraki satıştan pay istiyor. Benfica bunu kabul ederse transfer kısa süre içinde sonlanacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür ile de görüşmelerini sürdüren Benfica genç oyuncuya yıllık 1 milyon Euro teklif sundu. Abdülkadir'i ise 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta forma giyen yıldız adayı 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.