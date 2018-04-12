Dev proje Başkentray bugün hizmete açılıyor

Ankara'da Sincan-Kayaş arasında hizmet verecek olan Başkentray bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ulaşıma açılıyor.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle bugün hizmete alınacak.

49 DAKİKAYA DÜŞECEK

Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturulması amaçlanan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

23 İSTASYON

Proje kapsamında ayrıca tamamı engelli vatandaşların da kullanımına uygun projelendirilen 1 YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Kaynak: Ajanslar