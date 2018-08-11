Dev kaçak midye operasyonu!

Bursa'da kaçak midye operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda, 5 ton kaçak midye ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde drone destekli operasyonda 5 ton kaçak midye ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında yüklü bir teknenin zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi.

5 TON KAÇAK MİDYE

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 5 ton kaçak midye ele geçirdi.

Teknede suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmek istendiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar