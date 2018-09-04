Dev ihale için teklif veren şirketler belli oldu!

İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıma işini yapacak firmanın belirleneceği ihalesine Altur ile Havaş birlikte ve Platform teklif verdi.

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale bugün düzenleniyor.

TEKLİFLER VERİLDİ

İhaleye Altur ile Havaş birlikte ve Platform teklif verdi.

Bagajlı Lüks Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl süresince yapacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.

Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Kaynak: Ajanslar