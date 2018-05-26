Dev finalde Salah büyük şok yaşadı: Hüngür hüngür ağladı!
Dev finalde Salah, sakatlanarak gözyaşları içinde yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool Kiev'de sahne aldı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Salah sakatlanarak oyun kenarına gelirken gözyaşları içinde sahayı terk etti.
Bu pozisyondan hemen sonra Real Madrid'de Dani Carvajal de sakatlanarak oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
Spor25 Mayıs 2018 15:57Gökhan Esen yazdı: "Utangaç Ördek Yavrusunun Rüyası"Esen: "Son dönemin idol oyuncularından biri de hiç kuşkusuz ki Mohamed Salah. Yaşadığı zor ve fakirçocukluk yılları, sadece futbolla beslenmesi ve sadece onunla yaşaması pek çok futbolcunun hikayesine benziyor aslında."
Kaynak: ajanslar