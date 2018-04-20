Dev derbiyi karıştıran o şahıs yakalandı!
Teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.
Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı SporGüvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: ajanslar