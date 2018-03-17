Derbinin kazananı yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için büyük öneme sahip olan dev derbide Fenerbahçe, taraftarları önünde 18 yıldır geçit vermediği ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan dev derbi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray gol kaçırma rekoru kırdığı maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Kalecilerin devleştiği derbide Galatasaray, Kadıköy'deki 19 yıllık kazanamama serisini sonlandıramasa da deplasmandan lider dönmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Kazanıp farkı 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe ile, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen lider Galatasaray'ın düellosu başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaleciler Muslera ve Volkan Demirel'in kurtarışlarıyla devleştiği maçta Galatasaray'ın 88. dakikada 1 topu direkten döndü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbiden 1 puanla ayrıldı.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona ererken Galatasaray, rakip sahadaki mücadelede hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.

- Fernando cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Maçın 46. dakikasında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası hakem Bülent Yıldırım'ın sarı kart gösterdiği Fernando, bu sezon ligdeki 8. sarı kartı aldı.

Cezalı duruma düşen Fernando, gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyme şansını kaçırdı.

- Fernando maçı tamamlayamadı

Derbide 13 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Fernando Reges, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı.

İlk olarak 52. dakikada sakatlık yaşayan ancak tedavisinin ardından oyuna devam eden Fernando, ardından ağrısının devam etmesi üzerine sahadaki yerini 58. dakikada Ryan Donk'a bırakmak zorunda kaldı.

Fernando, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

- Deplasmanda yine kayıp

Fenerbahçe beraberliği ile Galatasaray'ın bu sezon deplasman maçlarındaki kaybı 22 puana yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşayan Galatasaray, rakip sahalarda beklentilerin altında kalmayı sürdürdü.

VOLKAN DEMİREL RODRİGUES'E GEÇİT VERMEDİ :

48. dakikada Galatasaray mutlak bir golü kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunu kaleci Volkan çıkarttı. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ama top savunmadan sekti.

FERNANDAO'NUN GOLÜ İPTAL :

Fenerbahçe'de 72. dakikada Dirar'ın yerine oyuna giren Fernandao, 78. dakikada ağları havalandırdı ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

FATİH TERİM'DEN GALİBİYET HAMLESİ :

Fatih Terim 83. dakikada kazanmak için bir hamle yaptı. Feghouli oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI :

Fernandao yakın mesafeden vurdu. 86. dakikada Muslera gole izin vermedi.

MAICON DİREKLERİ SALLADI :

Maicon'un 89. dakikada kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top dışarıya çıktı.

19 YILLIK HASRETİ BİTİRME FIRSATINI TOLGA KULLANAMADI!:

90+4'te Galatasaray çok net bir gol kaçırdı. Tolga Ciğerci golü kaçırdı. Tolga'nın penaltı noktası üzerinden şutta kaleci Volkan Demirel çok kritik bir kurtarış yaptı.

Kaynak: AA