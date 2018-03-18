Muhteşem derbide gülen olmadı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide tartışmalı kararlar, kaçan goller damga vururken; Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi ile arasındaki 6 puanlık farkı azaltma şansını değerlendiremedi, Galatasaray'ın ise Kadıköy'deki galibiyet hasreti 19 yıla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan zorlu mücadele golsüz sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 54'e Fenerbahçe ise 48'e yükseltti.

Dev derbiye Galatasaray önde baskıyla başlarken, Fenerbahçe topu rakip yarı alana taşımakta zorlandı. 10. dakikadan itibaren maçta tempo yükseldi.

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray gol pozisyonlarına girmeye başladı. Baskıyı giderek arttıran Fenerbahçe özellikle yan toplarla golü aradı.

İleri uçta Gomis ile etkili olan Galatasaray ise rakip kalede zaman zaman net pozisyonlara girdi. İlk yarıda iki takım da gole ulaşamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında ikinci yarıya hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda Rodrigues ile gole yaklaştı. Volkan Demirel gole izin vermedi.

Kısa sürede oyunda dengeyi kuran Fenerbahçe, kanatlardan etkili gelerek Galatasaray kalesinde tehlike oluşturdu. 79. dakikada Fernandao'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

89. dakikada ise Maicon'un frikiğinde top direğe çarparak auta çıktı. Maç boyunca iki takımın da atakları sonuç vermeyince 90 dakika 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada derbinin ilk tehlikeli atağını Galatasaray geliştirdi. Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis'in şutunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluştuktan sonra Neustaedter'den sıyrılan Rodrigues, çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

23. dakikada Dirar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Soldado bekletmeden şutunu attı. Altıpas çizgisi üzerinde Serdar Aziz'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti. Serdar, bu müdahalesiyle mutlak bir golü önledi.

34. dakikada Mehmet Ekici'den kaptığı topla hızla atağa çıkan Feghouli, pasını ceza sahası sağ çaprazında bulunan Gomis'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Giuliano, kaleci Muslera'nın önde olduğu pozisyonda orta açmak yerine meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Top üstten auta gitti.

41. dakikada savunmada Maicon'un hatasında topu kapan Soldado, ceza sahasına girdi. Uygun şut açısı bulamayan İspanyol futbolcu, sol çaprazdan bindiren Mehmet Ekici'yi gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

48. dakikada Feghouli'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'den döndü.

Pozisyonun devamında Gomis'in bekletmeden şutunda ise son anda yatarak topa müdahale eden Neustaedter, gole izin vermedi.

60. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nagatomo'nun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonu takip ederek topun sahibi olan Feghouli'nin dar açıdan vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda bulunan Alper Potuk'un kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kontrol etti.

78. dakikada Alper Potuk'un sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

84. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Linnes'in sağdan ortasında savunmadan seken top ceza yayı içindeki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel sağına gelen topu yatarak tuttu.

86. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Giuliano, sağından bindiren Fernandao'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

89. dakikada Galatasaray, direğe takıldı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun şutunda barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis, uygun şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Tolga Ciğerci'ye verdi.

Tolga'nın penaltı noktası civarından uygun durumda sol ayağıyla vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

FENERBAHÇE: 0 - GALATASARAY: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar (Dk. 72 Fernandao), Mehmet Ekici (Dk. 60 Alper Potuk), Giuliano, Soldado (Dk. 77 Valbuena)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando (Dk. 58 Donk), Selçuk İnan (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Feghouli (Dk. 83 Sinan Gümüş), Belhanda, Rodrigues, Gomis

Sarı kartlar: Dk. 46 Fernando, Dk. 90+4 Maicon ve Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 68 Dirar, Dk. 88 Skrtel (Fenerbahçe)

ALEX TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken 'I love you Alex' tezahüratları yaptılar.

KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı.

Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta ''Gelenekte 19'uncu yıl' ve altında 'Yönetmen Fenerbahçe' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.