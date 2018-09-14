Dev bankadan flaş açıklama: Türkiye harika bir durumda

Fransa merkezli BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen harika bir durumda olduğunu ifade etti.

Her yıl Singapur'da düzenlenen Singapur Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre, Türkiye harika bir ülke ve harika bir ekonomisi var dedi ve ekledi:

''DOĞRU BİR ŞEKİLDE BAŞA ÇIKACAKLAR''



"Türkiye ekonomisi hakkında yapılan bütün yorumları biraz azaltmalıyız. Türkiye harika bir durumda. Ülke olarak her zaman zorluklarla yüzleştiler ve eminim şu an karşılaştıkları zorlukla da doğru bir şekilde başa çıkacaklar."



Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repoihale faiz oranını perşembe günü 6.25 puan artışla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltilmesine karar vermesinin doğru bir tepki olduğunu belirten Lemierre, şöyle konuştu:

''OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR KARAR''



"Faiz arttırarak Türkiye ciddi ve oldukça önemli bir karar aldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma tepki vermesi gerekiyordu ve bence liranın gün geçtikçe değer kaybettiği bu dönemde doğru bir önlem aldılar."

Kaynak: Ajanslar