Detay Maxinet soruşturması.. Detay Maxinet nedir?

Bakanlıktan, kamuoyunda 'Detay Maxinet' ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan, 'Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ve 'Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne yapılan denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Detay Maxinet” ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan “Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan denetimi ile ilgili açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda “Detay Maxinet” ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan “Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan denetim neticesinde; Detay Maxinet sistemine üye olacak kişilere, sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan süreler içerisinde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcıların tavsiye edilerek kazandırılması halinde ayrıca tavsiye kazancı elde edilebildiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Detay Maxinet sistemine 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 döneminde üye olan toplam 18 bin 352 katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16,3 milyon dolar toplandığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık 5,6 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık 3,3 milyon dolar iken söz konusu sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57,6 milyon dolar tutarında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar aktarıldı:



"Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, 'Detay Maxinet V3' Programıyla gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerle sistemde yer alan üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

DETAY MAXİNET OLAYI NEDİR? YAŞANAN SÜREÇ...

Detay maxinet müşterilerine seo, ve dijital reklam pazarında faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır. Müşterilerine, detay maxinet işine girmiş olan insanların çalıştırdığı bilgisayarlar aracılığı ile gerekli seo işlemlerini ve reklam işlerini hallediyor. Yatırımcılar da yani detay maxinet işine girmiş olan bilgisayarı günlük çalıştıran kişilerde bu işlemden günlük olarak para kazanıyor. Bu kazanç sisteme girmek için ödediğiniz paraya göre ve bilgisayarınızı günlük çalıştırma saatinize göre değişiyor.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 aylık raporda Detay Maxinet'e ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. Firmanın saadet zinciri sistemine sahip olduğu, üyelere gönderdiği bilgisayarların aldıkları üyelik ücretinden epey düşük olduğu, SEO hizmeti iddia ettikleri çalışmanın bir tür sahte tık hizmetinden ibaret olduğuna yönelik bilgiler raporda yer aldıktan sonra MASAK harekete geçmiş, daha sonra firmanın hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı. Konuya ilişkin soruşturmanın şu anda savcılık tarafından yürütüldüğü biliniyor.

DETAY MAXİNET'TEN AÇIKLAMA:

Şirketten yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Şirketin yaptığı açıklamada "Kurulduğu günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çalışmaya devam eden şirketimiz, bugüne kadar faal durumda olan Maxinet projemiz yanında dijital reklam projemiz olan Maxivision ile gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğimizi gururla bildirmek isteriz. " denildi.

Kaynak: AjansHaber