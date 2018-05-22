Destici AK Parti Genel Merkezi'nde

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Milletvekili aday listeleri dün YSK’ya teslim edilmişti. Mustafa Destici Ankara 2, bölge birinci sıradan AK Parti’nin milletvekili adayı olmuştu.

AK Parti listelerinde 18 BBP’li isim milletvekili adayı olarak yer almıştı.

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti, listede 18 BBP adayına yer vermişti. Listede, Destici Ankara 2. Bölge adayı olarak gösterilirken, 17 isim için çıkan iddialara Destici tepki göstermişti.

Destici, "Biz bu ittifaka milletvekili pazarlığıyla girmedik. Hiçbir milletvekili almasak da bu ittifakın içerisindeyiz. Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ajanslar