Destek ve Önlem Paketi'nin 10 maddesi 8 günde hayata geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayici, girişimci ve KOBİ’ler için açıkladığı destek ve önlem paketinde ilk somut adımlar atıldı. Bu kapsamda 10 madde 8 günde hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayici, girişimci ve KOBİ’ler için açıkladığı destek ve önlem paketinde ilk somut adımlar atıldı. Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılmasına ilişkin karar ise bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 MADDELİK DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ



Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların ardından sanayicinin ve girişimcinin üzerindeki yükün hafiflemesi, üretimde çarkların daha hızlı dönmesi için hazırlanan 16 maddelik destek ve önlem paketinde kısa sürede önemli mesafe kaydedildi.

BİZZAT TAKİP EDİLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bizzat takip ettiği eylem planı, sektörün talepleri dikkate alınarak yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlandı.

"8 GÜNDE 10 MADDEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek programında gelinen aşama için şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ‘100 Günlük İcraat Programı’ ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bakanlığımızca hazırlanan ‘Destek ve Önlem Paketi’nin sıkı takipçisi olduk. Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalışıyoruz. Araya giren bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle de paylaştığımız ‘Politika Takip Matrisi’ ile yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be an takip ettik. Kamuoyunun ve hizmetinde olduğumuz milletimizin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için bu paylaşımı yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette var ama iş günü olarak baktığımızda hayli mesafe kat ettik. 8 günde 10 maddeyi hayata geçirdik. Diğer maddelerde ise ciddi ilerlemeler kaydettik. 16 maddelik eylem planımız sayesinde Milli Teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istidam için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz.”

GENÇ GİRİŞMCİLERE HİBE DESTEĞİ

Bayram tatili sonrası hızlandırılan çalışmalar sonucunda ilk etapta genç girişimcilere sunulan 150 bin TL’lik hibe, 200 bin TL’ye çıkartıldı. 31 Ağustos’ta KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelendi.

KOBİ'LERE 300 BİN LİRAYA KADAR İHRACAT DESTEĞİ



Aynı gün KOBİ’lere 300 bin TL'ye kadar ihracat desteği yürürlüğe girdi. 1 Eylül’de ise Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı. 3 Eylül tarihi itibariyle Teknoloji Bölgelerine Yeni Destekler başlığında yayımlanan 100 Milyon TL’lik destek programının uygulanmasına başlandı.v

