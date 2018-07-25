Derya Ürkmez kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Rafet El Roman'la birlikte yaptığı albümle gündeme gelen kişiyle ilgili Derya Ürkmez kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Derya Ürkmez kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Haziran ayında Rafet El Roman ile birlikte albüm çalışması yapan şarkıcı Derya Ürkmez birçok insan tarafından merakla araştırılan isimlerden birisi oldu. İnsanlar bu albümün ardından Derya Ürkmez kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Son dönemlerde Rafet El Roman'la Ürkmez'in beraber olduğu konuşuluyor. Derya Ürkmez kaç yaşında ve Derya Ürkmez nereli sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

DERYA ÜRKMEZ KİMDİR?

Şarkıcı Derya Ürkmez geçen haziran ayında Rafet El Roman'la birlikte albüm çalışması yapmış ve gündeme gelmişti. Daha önce yaptığı bir röportajda ünlü şarkıcı için "abi" ifadesini kullanan Ürkmez'in bu olay sonrası hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

Almanya'da yaşayan Derya Ürkmez 20 yaşındadır. Genç şarkıcı Youtube, instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden cover yaptığı şarkılar ile ünlenmiştir. Seslendirdiği "Bana Bırak", "Hasret", "Üzülmedin mi?", "Haydi Söyle" ve "İki Aşık" gibi şarkılar en popüler şarkılar arasındadır.

DERYA ÜRKMEZ KAÇ YAŞINDA?

20 yaşındaki Derya Ürkmez ile Rafet El Roman objektiflere yakalandı. Haziran ayında Rafet El Roman ile stüdyoya giren Derya Ürkmez bu olay sonrası tekrar gündeme gelirken genç şarkıcı hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen Rafet El Roman'ın doğduğundaki adı "Rafet Yaşdut"dur. Anne ve babası 1970 yılında işçi olarak Almanya'ya giden Rafet El Roman, 7 yaşına kadar Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anneannesi ile birlikte yaşadı. İlkokula Edirne'de başlayan Rafet El Roman, 1.sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamladı.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Rafet El Roman, 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 17 yaşında "Midnight Entertaintment" film şirketine figüran olarak başvurmasıyla sinema hayatının ilk adımını atmış oldu. 1987'de ilk uzun metrajlı filmi Defender’da başrolü oynadı. Bu film, Rafet El Roman'ın senaristlik ve yönetmenlik alanında da ilk deneyimlerini yaşadığı filmdi.

1992 yılında "Saarlaendischer Rundfunk Radio" tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'de Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. "Gençliğin Gözyaşları" adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.

1997 yılında ikinci albümünü çıkardı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 1998 yılında "Propaganda" filmi ile Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi Türk sinema tarihinin dev isimleriyle birlikte başrol oynadı. 1999'da çıkardığı üçüncü albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı.

2000 yılında Müjder Ar'la birlikte başrol oldukları "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filminde rol alan Rafet El Roman, 2001 yılında "Hanımeli" adlı dördüncü albümünü çıkardı. 2002 yılında, beşinci albümü olan "5 NR AŞK"ı piyasaya sürdü.

2004 yılının yaz aylarında, "Sürgün" adlı 6. albümünü yaptı ve bu albümle çok büyük bir satış grafiği yakaladı. 2006 yılında Gönül Yarası albümü çıktı, bu albümü ile de başarısını devam ettiren Rafet El Roman, Müyap tarafından "Altın Ödül"e layık görüldü. 2008 yılında Bir Roman Gibi adlı albümünü piyasaya süren Rafet El Roman büyük başarı topladı. 2011 yılında "Sevgiye Zaman Ver" adlı albümünü piyasaya çıkaran sevilen sanatçının hafızalara kazınan birçok şarkısı bulunmaktadır.

Rafet El Roman, kimliğinde 'Yaşdut' olarak yer alan soyadını, Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda 'El Roman' olarak değiştirdi. 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşandı. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olan Rafet El Roman, 2014 yılında Ceren Kaplakarslan ile Almanya'da evlendi. El Roman'ın bu evliliği de 2016 yılında sonlandı.

Kaynak: AjansHaber