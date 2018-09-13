Dernekler Dairesi'nin adı değiştirildi!

Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Kurumun adının değiştirilmesini içeren Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

Kaynak: Ajanslar