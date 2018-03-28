Deri üzerine işlenmiş tarihi İncil ele geçirildi
Aksaray'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, deri üzerine işlenmiş tarihi eser İncil ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aksaray'da evlerinde deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulunan iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iki şüphelinin kaldığı evde, tarihi değeri bulunan İncil olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda Ebru S. ve eşi Kemal S'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA