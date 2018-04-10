Son Dakika!
10 Nisan 2018 11:13 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 11:15

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Adıyaman'da kontrolden çıkan araç, dere yatağına düştü. Görevlilerin 3 saat uğraşı sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan yaralanırken, otomobil, dere yatağından 3 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık Aslan yönetimindeki 02 LH 666 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden dere yatağına yuvarlandı.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü Aslan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Tarık Aslan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

OTOMOBİL 3 SAATTE DEREDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobil, 3 saatlik çalışma sonucu dere yatağından çıkarıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kaza


0Yorum Yap