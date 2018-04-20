Derbide olay çıkaran 15 kişi gözaltına alındı
Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında tribünden atılan yabancı cisim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaraladı.
Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam tedavi altına alınırken, emniyet güçleri de olay çıkartan taraftarların peşine düştü.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Şenol Güneş'i yaralayan taraftarla birlikte 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA