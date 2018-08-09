Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda meydana gelen ve 347 kişinin yaşamını yitirdiği şiddetli depremin ardından ülke bir kez daha 6.2 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Endonezya'nın depremle olan imtihanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkeyi bu kez 6.2'lik deprem vurdu. Son gelen bilgilere göre ölü sayısının 347'ye çıktığı bildirilmişti.

BİNLERCE YAPI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Endonezya haber ajansı Antara'nın Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lombok'taki depremde ölü sayısı 347'ye yükseldi. Haberde depremde ölenlerin çoğunun Lombok'un kuzeybatısındaki Kayangan bölgesinde olduğu belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, depremde bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı. Nugroho, depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördüğünü kaydetmişti.

Kaynak: Ajanslar