Deplasman golü kuralı artık olmayacak!

UEFA, 20. Elit Antrenörler Semineri'nde dünyaca ünlü teknik adamların talepleri doğrultusunda uzun yıllardır uygulanan deplasman golü kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.

UEFA, 20. Elit Antrenörler Semineri'nde dünyaca ünlü teknik adamların talepleri doğrultusunda uzun yıllardır uygulanan deplasman golü kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.

"ÜRETKENLİĞİ AZALTIYOR"



UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Elit Antrenörler Semineri'nde bu konunun konuşulduğu ve hemen hemen tüm teknik adamların deplasman golü kuralının kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini ifade etti.

Marchetti, İsviçre'de yapılan toplantıda antrenörlerin görüşlerini şöyle açıkladı: "Teknik adamlar deplasmanda gol atmamnın eskisi kadar zor olmadığını belirttiler. Ayrıca bu kuralın futbolda üretkenliği azalttığı ve ev sahibi takımları hücum yerine savunma ağırlıklı oynamaya teşvit ettiğini söylediler"

DEPLASMAN GOLÜ KURALI



1965 yılında hayata geçirilen deplaslan golü kuralı çift maçlı eleme usulüne göre oynanan eşleşmelerde uygulanıyor. Futbolda şartların başta seyahat olmak üzere birçok konuda zorlu olmasından dolayı, deplasman ekibine bir avantaj sağlamak amacıyla getirildi.