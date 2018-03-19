Denizli'deki antik tiyatro gün ışığına çıkıyor

Denizli'deki antik tiyatro gün ışığına çıkıyor.

Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikya'da bir bölümü toprak altında bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun kazı ve restorasyon çalışmalarının 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Laodikya Kazı Başkanlığı arasında antik tiyatronun kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili protokol imzalandı.

Antik kent içinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki tarihi eserleri ziyarete açmak için gereken tüm desteği verme kararlılığında olduklarını, ziyaretçi sayısını her geçen gün artıran Laodikya'ya özel önem verdiklerini ifade etti.

Tarihi eserlerin işlevsel olarak da kullanılmasından yana olduklarını anlatan Zolan, "Belediyemiz ve kazı heyeti arasında yapılan protokolle tiyatro için 6 milyon liralık bir destek sağlanacak. İnşallah 2 yıl sonra 15 bin kişilik tiyatromuzu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tiyatromuz sadece ziyaretle kalmayacak güzel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak." dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise Laodikya'nın çok büyük bir metropol kent olduğunu ve iki antik tiyatrosunun bulunduğunu bildirdi.

Helenistik tiyatro diye adlandırılan batı tiyatrosunun kazı ve restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Tiyatronun sahne binasının arkasında çalışma ve taş tasnifleme alanları oluşturacağız. Tiyatronun alt oturma sıraları ile orkestra ve sahne binası blokları ayağa kaldırılacak. Tahrip olan taşlar aslına uygun olarak mermer bloklarla düzenlenecek. Buradaki çalışmalarımızda 4 arkeolog, 4 restoratör mimar, 8 taş ustası, 15 işçi çalışacak. İki yıl içinde de tiyatrodaki kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak Denizli'nin ve ülkemizin kullanımına açmak istiyoruz."

Kaynak: AA