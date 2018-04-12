Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Sahte pasaport ve uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve sigara kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışma kapsamında Pamukkale ilçesinde belirlenen apart ve işyeri depolarına operasyon düzenledi.

Aramalarda, sahte pasaport yapımında kullanılan malzemeler, bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bin 500 makaron ve 390 adet uyuşturucu hap, ele geçirildi.

Olayla ilgili biri Türk vatandaşı biri İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden İran uyruklu M.A. çıkarıldığı mahkemece "sahte pasaport düzenlemek ve uyuşturucu ticareti" yapmaktan tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA