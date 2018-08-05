Denizli'de bir astsubay tarlada ölü bulundu
Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak Denizli’ye hasat için giden Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlada ölü bulundu.
Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ASTSUBAY TARLADA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ
Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar