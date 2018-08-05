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05 Ağustos 2018 09:40 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 09:44

Denizli'de bir astsubay tarlada ölü bulundu

Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak Denizli’ye hasat için giden Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Denizli'de bir astsubay tarlada ölü bulundu

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.      

ASTSUBAY TARLADA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: murat çolbandenizli


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