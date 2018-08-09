Denize dökülen tonlarca fındığın değeri dudak uçuklattı

Ordu’da dün yaşanan sel felaketi sonrası tonlarca fındık Karadeniz'e döküldü. Alınan bilgilere göre sel sularına kapılan fındık miktarı 250 tonu buldu. Bu fındıkların piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Karadeniz’de son dönemlerin en büyük sel felaketinin yaşandığı Ordu’da başta Ünye, Fatsa ve Perşembe olmak üzere 7 ilçede büyük zarar yaşandı.

Can kaybının olmadığı felakette, 500 kişinin selden etkilendiği açıklanırken, yaklaşık 66 konut 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü.

TONLARCA FINDIK KARADENİZ'E DÖKÜLDÜ

Sel sonrası ortaya çıkan bir görüntü ise maddi kaybın net bir şekilde gözler önüne serdi. Hasat dönemi olmasından kaynaklı bölgede toplanmış bir şekilde bulunan tonlarca fındık aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ile birlikte Karadeniz'e döküldü.

Gündem 08 Ağustos 2018 20:08 Ordu'da tonlarca fındığın denize aktığı o anlar!Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından tonlarca fındık denize aktı. O anlar çevredekiler tarafından görüntüledi.

3 MİLYON TL'LİK FINDIK DENİZE DÖKÜLDÜ

Ordu Ticaret Odası'nın yenisafak.com’a verdiği bilgilere göre, metre kareye ortalama 80 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 250 ton fındığın zarar gördüğü açıklandı.

Zarar gören fındığın değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulurken, felakette 55 fındık işçisinin selden etkilendiği, şehir dışından gelen işçilerinde aralarında olduğu belirtildi.

Fındık fiyatlarına da değinen Ordu Ticaret Odası, sel felaketinden etkilenen bölgede TMO’nun da devreye gireceğini ifade etti.

8 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel felaketinin yaşandığı bölgede 8 köprü çökerken, bir tanesi Samsun Trabzon Ordu bağlantılı Karadeniz Sahil yolu üzerindeki köprülerden biri olduğu açıklandı.

Pek çok insanın mağdur olduğu yoldaki çalışmalar devam ederken, köprünün tek taraflı olarak trafiğe açıldığı da belirtildi.

ÇİFTÇİNİN BORÇLAI ERTELENDİ

Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrasında Tarım Bakanlığı afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Kaynak: Ajanslar