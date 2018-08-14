DenizBank Genel Müdürü: Dünya kadar döviz TL'ye döndü

DenizBank Genel Müdürü olan Hakan Ateş, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateş, "Bu kriz değil, politik ağırlıklı spekülatif atak" dedi.

Anadolu Ajansı Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Hakan Ateş, "Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli. Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip" dedi.

'SPEKÜLASYONLARA MEYDAN VEREN TARAFTA OLMAYALIM'

"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz" görüşünü dile getiren Ateş, özetle şunları kaydetti:

— DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz.

— Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.

— Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi.

— Yüzde 3'ler 4'ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır.

'ÜLKEMİZ AĞIR KRİZLERİ BİLE ATLATACAK DAYANIŞMA RUHUNA SAHİP'

— Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli.

— Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip.

'SOĞUMA DÖNEMİ YAŞANIR'

— Yabancı yatırımcı spekülatif bazı hareketlerden zarar gördü ama bunun soğuma dönemi yaşanır.

Kaynak: Ajanslar