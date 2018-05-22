Denizbank 3,2 milyar dolara satıldı: İşte yeni sahibi!

Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı.

Rus Sberbank, Denizbank'taki yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye ($3.2 mlyr) eşit değer üzerinden Emirates NBD'ye satmak için anlaştı.

ANLAŞMA BU YIL TAMAMLANACAK

Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan açıklamalarda anlaşmanın ülkelerin düzenleyici kurumlarının onaylarına bağlı olmakla birlikte bu yıl tamamlanması beklendiği belirtildi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, "Sberbank ve Emirates NBD Denizbank'ın yüzde 99.85'inin satışı için nihai anlaşmayı imzaladı" denildi.

Emirates NBD'den yapılan açıklamada ise anlaşmaya göre Denizbank'ın yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye eşit değerde olduğu belirtildi.

TÜM HİSSELER DEVREDİLECEK

Anlaşmanın sonuçlanmasının ardından Sberbank Denizbank'taki tüm hisselerini Emirates NBD'ye devredecek.



Denizbank CEO'su Hakan Ateş geçen hafta bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söylemişti.

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını Ocak sonunda duyurmuştu.

Kaynak: ajanslar