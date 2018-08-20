Deniz Bezek kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Sıfır Bir oyuncularından olan Deniz Bezek bugün hayatını kaybetti. Bunun üzerine izleyiciler Deniz Bezek kaç yaşında ve neden öldü sorusunu aratmaya başladı. Peki Deniz Bezek kimdir? Detaylar Ajanshaber.com'da...

Blu TV'de yayınlanmakta olan ve birçok kişi tarafından merakla ve heyecanla izlemekte olan Sıfır Bir dizisi oyuncularından Deniz Bezek hayatını kaybetti. Bunun üzerine insanlar Deniz Bezek neden öldü sorusunu aratmaya başladı. Sıfır Bir dizisinde Mahir karakterini canlandıran Deniz Bezek'in ölüm haberi sevenlerini bir hayli üzdü. Peki Deniz Bezek kimdir ve kaç yaşında? Ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DENİZ BEZEK KİMDİR?

Blu TV'de yayınlanan ve binlerce kişi tarafından her bölümü ayrı bir heyecanla izlenmekte olan Sıfır Biz dizisinin oyuncularından olan Deniz Bezek bugün hayata gözlerini yumdu. Bu haberi alan izleyiciler oldukça üzüldü ve Deniz Bezek neden öldü sorusunun yanıtını merak etti. Mahir karakterini canlandıran ve Adana'da yaşayan oyuncu bugün geçirdiği bir kaza sonrası hayatını kaybetti. Deniz Bezek kimdir ve kaç yaşında?

22 yaşında olan genç oyuncu Deniz Bezek'in "Sıfır Bir Adana" dizisi başrol oyuncusu Ali Sancaklı, 2 yıldır Bezek ile birlikte dizi setlerinde çok şey paylaştıklarını bir çok senaryo ezberlediklerini belirterek, "Ama şimdi onun bir hiç yüzüne aramızdan ayrılmasına inanamıyoruz. Deniz Bezek sabah evine giderken bariyerler kapalı olmadığı için hemzemin geçitten geçmiş ancak ona lokomotif çarpmış. Orada hemzemin geçit görevlisi var. Bu arkadaş tren ya da lokomotif geldiği zaman düğmeye basıp bariyerleri indiriyor. Ancak güvelik görevlisinin polise verdiği ifadeye göre o sıra tuvalete gitmiş. Tamam tuvalete gitmiş olabilirsin. Ancak telsiz var, telefon var neden haberleşilmiyor. Bizim arkadaşımız canımız, bir ihmal kurbanı. Bunun için biz ihmali olanlardan sonuna kadar davacıyız. Ve bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ben bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Bizim bugün içimiz yanıyor. Artık Deniz Bezek aramızda yok. O daha 26 yaşındaydı bir sürü hayali vardı" diye konuştu. Bu sırada hemzemin geçit görevlisinin gözaltında olduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AjansHaber