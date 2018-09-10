Deniz Baykal "İç hesaplaşmalar kenara bırakılmalı"

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, partide yaşananlara ilişkin "İç hesaplaşmalar kenara bırakılmalı" yorumunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan koltuk savaşına Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan ilk yorum geldi.

İÇ HESAPLAŞMA BİTSİN



Tedavisi devam eden Deniz Baykal, parti içerisindeki iç hesaplaşmanın noktalanması gerektiğine işaret etti.

ÖNCE ÜLKE GELİR



Baykal, şunları söyledi: "Parti içindeki kurultay, değişim gibi sıcak tartışmaya katkı yapmak istemiyorum. Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı. Ben içerideki tartışmayı aşmaya katkı yapma konumunda olmayı tercih ediyorum. Önce ülke gelir. Her seçimde siyasi partiler açısından seçmenden alınacak dersler olur ve değerlendirilir elbet."

Kaynak: Ajanslar