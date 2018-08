Demi Lovato kimdir? Kaç yaşında, nereli ve neden hastaneye kaldırıldı?

Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıyla ilgili Demi Lovato kimdir sorusu sorulmaya başlandı. Demi Lovato kaç yaşında, nereli ve neden hastaneye kaldırıldı sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Demi Lovato isimli ünlü şarkıcı bugün hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar internette şarkıcıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Demi Lovato kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Ajans Haber ekibi olarak Demi Lovato kaç yaşında ve Demi Lovato nereli gibi soruların yanıtını araştırdık. Demi Lovato neden hastaneye kaldırıldı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

DEMİ LOVATO KİMDİR?



Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque’de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato’dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart’dır. Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato’nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas’a taşındı.

Anne babası o 2 yaşındayken boşandı.7 yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville’de, ortaokulu Cross Timbers’ta okumuştur.

Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun oldu. Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında “Barney Ve Arkadaşları” dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında “Camp Rock” dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de “Don’t Forget” isimli albüm çıkardı.

Film müzikleri arasında yer alan ve Joe Jonas ile birlikte seslendirdiği This Is Me adlı single ile Billboard Hot 100 listelerinde 9 numaraya kadar yükseldi. Joe Jonas’un onu aldatması ile psikolojik çöküntüye girdi. 1 Kasım 2010 tarihinde beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona alındı. 28 Ocak 2011 tarihinde de iyileşerek hastaneden çıktı.



Rehabilitasyondan çıktıktan sonra bileklerine “Stay Strong” (güçlü kal) dövmesi yaptırdı. Unbroken albümünde ki “For The Love Of A Daughter” şarkısını babası için besteledi. 23 Haziran 2013′de öz babası Patrick Lovato yaşamını yitirdi.

16 Kasım 2014 tarihinde Türkiye’ye gelerek İstanbul’da konser verdi.

DEMİ LOVATO NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Amerikan medyasından edinilen bilgilere göre, Demi Lovato yüksek doz eroinden hastaneye kaldırıldı. Lovato’nun Kaliforniya’daki evinden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun bilinmediği bildirildi. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Demi Lovato yoğun dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Demmi Lovato'nun uygulanan tedaviye cevap verdiği ve durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. Detaylı gelişmeleri sizlere duyuracağız.

Kaynak: Ajanslar