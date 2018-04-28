Demba Ba'ya şok protesto!
Sarı Kırmızılı taraftarlardan Demba Ba'ya Beşiktaş protestosu yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslıklarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunurken, Göztepe cephesinden sert tepkiler gelmişti.
Kaynak: ajanslar