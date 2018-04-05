Demba Ba sürprizi! Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamada Demba Ba'ya sezon sonunda siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini açıkladı.

Demba Ba hakkında konuşan Orman, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu, bizde onun Beşiktaş'ta olmasını istiyoruz. Henüz konuşmadık, bu maç öncesinde de doğru olmaz. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı, sezon sonu geldiği zaman bakarız Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmasını istiyorum. Çok kaliteli bir takımız. Lens'i transfer ederken aynı fikirdeydik, bugün de aynı fikirdeyiz. Kalitesi belli. Adaptasyon sorunları olabiliyor, Lens'in kalitesi tartışamayız" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ, BEN BUNA İNANIYORUM

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Orman, "Şu anda rakiplerimizin puan kaybetmesi bekleyeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığı değil bizim ne yaptığı önemli. Takımımız çok tecrübeli, hocamız çok tecrübeli. İki senelik şampiyonluk başarımız var. Biz bu şampiyonluğumuzu kazanacağımızı düşünüyoruz, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Futbolcularımız da öyle düşünüyor. Bu hafta Tamer hocamız karşımızda olacak, geçen sezon bizim stadımızda şampiyonluk yaşamıştı ve bu sezon da bize rakip olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar