Dehşet görüntü: Otel odasında böyle bulundu!
Taksim’deki bir otelde ölü bulunan Amerikan vatandaşı böyle görüntülendi.
Taksim’de bir otelde kalan Amerikan vatandaşı Stephan Michael King’in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine içeri giren çalışanlar şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.
Başına poşet geçirilmiş ve plastik kelepçeyle boğazı sıkılmış halde ölü bulunan King’in cesedi morga kaldırıldı. ‘Çok üzgünüm’ yazılı not bırakan Amerikalı turistin Türkiye’ye saç ektirmeye geldiği öğrenilirken, polis ekipleri şahsın intihar ettiği düşünülüyor.
Kaynak: ajanslar