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DEFNE JOY FOSTER’İN OĞLU DELİKANLI OLDU!

DEFNE JOY FOSTER’İN OĞLU DELİKANLI OLDU!

Annesi 35 yaşında öldüğünde 2 yaşında olan Can, artık babası İlker Yasin Solmaz’ın yeni eşine ‘anne’, onun ilk eşinden olan kızı Ceylin Naz’a ise ‘abla’ diyor.
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Yaşam 10 Nisan 2018 - 11:28

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