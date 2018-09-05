İsrail'in DEAŞ'a silah ve nakit yardımı yaptığı doğrulandı!

İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin gazetecilere verdikleri brifingde Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlere askeri destek verdiklerini resmen doğruladığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinin gazetecilere verdikleri brifingde Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlere askeri destek verdiklerini resmen doğruladığı ortaya çıktı.

JERUSALEM POST DOĞRULADI



İsrail'in hükümet yanlısı gazetesi Jerusalem Post, dün akşam saatlerinde sitesinden''Ordu teyit etti: İsrail, Suriyeli isyancılara silah verdi'' başlıklı haberi geçti.

Ancak diğer İsrail gazeteleri hiçbir şekilde konuya girmezken Jerusalem Post bir süre sonra haberi sitesinden kaldırdı.

Jerusalem Post'un Anna Ahronheim imzalı haberinin altbaşlığında da Esad'ın sürekli olarak İsrail'i terör örgütlerine silah sağlamakla suçladığı ve ele geçirilen İbranice yazılı silahlarla mühimmatların görüntülerini yayımladığı hatırlatıldı.

NAKDİ YARDIM DA SAĞLANMIŞ



''İsrail ordusu Golan Tepeleri'ndeki Suriyeli isyancılara büyük miktarda nakit para, silah ve mühimmat sağladığını ilk kez kabul etti'' vurgusu yapılan haberde şöyle denildi:

''Suriye iç savaşına müdahale etmediği açıklamcalarını devam ettiren İsrail ordusu, pazartesi günkü brifingde, İyi Komşu Operasyonu çerçevesinde sınırlara yakın Suriyeli isyancılara düzenli olarak hafif silah ve mümimmat ile ilaveten silah satın almaları için kaydadeğer miktar nakit para tedariği yaptığını teyit etti.''

HABER YAYINDAN KALDIRILDI



İsrail'in DEAŞ'a silah ve askeri destek sağladığı yıllardır dile getirilen bir iddiaydı. İsrail ordusunun bir brifingde ilk kez bu iddiayı doğruladığına dair haber, daha sonra Jerusalem Post gazetesinin sitesinden kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar