DEAŞ Libya'daki saldırıyı üstlendi!

Libya Yüksek Seçim Komisyonu'na düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan LibyaYüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 74 KİŞİ YARALANDI

Libya Sağlık bakanlığı, olayda 12 kişinin öldüğünü ve 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları, Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun merkez binasına giren 2 intihar bombacısının kendini patlattığını, diğer saldırganların ise binayı ateşe verdiğini ifade etti

Kaynak: Ajanslar