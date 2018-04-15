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15 Nisan 2018 14:36 | Son Güncelleme: 15 Nisan 2018 15:23

D.Bakır'da zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan 5 araç da birbirine girdi, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D.Bakır'da zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı ve araçlarda sıkışanlar olduğu belirtilirken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan 5 araç da birbirine girdi.

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