Darüşşafaka, Avrupa şampiyonu oldu

ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya temsilcisini ağırlayan Darüşşafaka, rakibini 67-59 mağlup etti ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı!

Daçka, kupayı müzesine götürdü ve bu Türkiye'nin 8. Avrupa kupası oldu!

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka bu şampiyonlukla birlikte önümüzdeki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. David Blatt, hem EuroLeague hem de ULEB Kupası'nı kazanan ilk koç oldu!

MAÇIN PERİYOTLARI

DÖRDÜNCÜ PERİYOT SONUCU | DARÜŞŞAFAKA: 67 - LOKOMOTIV KUBAN: 59

periyot, ilk 3 çeyreğin aksine hızlı başladı. Lokomotiv Kuban ilk dakika bitmeden 3 sayı bulurken Will Cummings basket faulle 3 sayı üretti ve konuk ekibe cevap verdi. Periyodun 8 ve 5. dakikaları araları karşılıklı isabetsiz hücumlarla geçildi. Son 3 dakikaya girilirken Lokomotiv Kuban, Ragland ile isabetler buldu ve farkı 5'e kadar indirdi. Darüşşafaka, dördüncü periyodun 7 dakikası geride kaldığında sadece 3 sayı üretebildi. Son 2 dakikaya girilirken kritik hücumda yine Wilbekin sahne aldı! Wilbekin, ikili oyun oynadı ve uzaklardan 3'lüğü göndererek skoru 61-54'e getirdi. Daçka, maçı 65-59 kazandı ve Türkiye'ye 8. Avrupa kupasını getirdi!

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU | DARÜŞŞAFAKA: 55 - LOKOMOTIV KUBAN: 45

Maçın 3. çeyreğine iki takım da temkinli başladı. 2 dakika geride kalırken iki takım da isabet kaydedemedi. 3. dakika geride kalırken Michael Eric, Kulagin'i harika bir şekilde blokladı ve salonu havaya soktu. İkinci yarının ilk sayılarını Mardy Collins kaydetti. Collins'e JJ Johnson cevap verdi ve skoru 41-35'e getirdi! 3. çeyrekte 6. dakikada geride kalırken Will Cummings sahneye çıktı ve gönderdiği 3'lükle farkı 9'a çıkardı. Üçüncü çeyrekte son 4 dakikaya girilirken periyot skoru 7-4 Daçka lehineydi. Son 3 dakikaya girilirken JJ Johson serbest atış çizgisinden bulduğu 2 isabetle farkı 12'ye çıkardı. Ancak bu atış sonrasında Lokomotiv Kuban 3'lükle toparlandı. Joe Ragland sonrasında bir de hızlı hücum sayısı buldu skor 49-42'ye kadar geldi. Ragland, devamında bir saha içi isabeti daha buldu ve farkı 5'e indirdi. David Blatt mola aldı. İlk çeyreğin sonlarında Wilbekin bir kez daha sahne aldı ve 4 sayı üreterek farkı 8'e kadar çıkardı.

İKİNCİ PERİYOT SONUCU | DARÜŞŞAFAKA: 39 - LOKOMOTIV KUBAN: 33

Scottie Wilbekin, ikinci periyota da alev gibi başladı! Konuk ekipte Mardy Collins ilk sayılarını 2. periyotta kaydederken Wilbekin, uzaklardan gönderdiği 3'lükle skoru 24-19'a getirdi. İkinci periyottra 8-6. dakikalar araları kısır geçti. İki takım da hücumları değerlendirmekte zorlanırken Daçka'nın imdadına yine Wilbekin geldi! Wilbekin önce 2 sayılık isabeti bulurken sonra da hücum faul aldı! Lokomotiv'in uzun süren sayı hasretini Brian Qvale sonlandırdı ve skoru 27-23'e getirdi. Qvale, üst üste isabetleriyle 8 sayı üretti. Daçka'da ikinci periyodun ortalarında Sant-Roos sahne aldı ve 3 sayılık isabetiyle temsilcimizi kendine getirdi. Daçka, 2. periyodun ortalarına kadar 3 sayılık isabetlerde 8'de 5'lik oran yakaladı! İlk yarıda son dakikaya girilirken Kuban skoru 33-33'e getirdi ve David Blatt, ikinci molasını aldı. Mola sonrasında Wilbekin bir kez daha sahne aldı ve 3 sayılık isabeti gönderdi! Wilbekin, ilk yarıda 19 sayıya ulaştı! İlk yarının son hücumunda Kartal Özmızrak kritik bir 3 sayılık isabet buldu ve farkı 6'ye çıkardı!

İLK PERİYOT SONUCU | DARÜŞŞAFAKA: 21 - LOKOMOTIV KUBAN: 17

Maça iki takım da temkinli başladı. İlk periyodun bitimine 4. dakika kala Darüşşafaka, Michael Eric'le Lokomotiv'in 3'lüğe cevap vererek öne geçti. Muhammed Baygül önce savunmada Dimitri Kulagin'i durdurdu sonra da 3'lüğü gönderdi. İlk periyotta son 2 dakikaya girilirken Lokomotiv Kuban, ilk hücum ribaundunu Kulagin'le aldı ve skoru 17-15'e getirdi. Scottie Wilbekin, son saniyelerde zor pozisyonda turnikeyi uzaktan bıraktı ve ilk periyodun sonucunu 21-17 olarak belirledi.

TÜRKİYE'NİN 8. AVRUPA KUPASI OLDU

Darüşşafaka, Türkiye'ye 8. Avrupa kupasını getirdi! Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Doğuş birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, rakibi karşısında istediği sonucu elde ederek 2015-2016 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım oldu.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

KUPALARIN 3'Ü GALATASARAY

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı havaya kaldırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da daha önce Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009'da FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

EN BÜYÜK KUPA FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli takım, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde geçen sezon tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Doğuş, İstanbul'da düzenlenen ve Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Olympiakos ile yer aldığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: AA