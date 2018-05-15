Darbe girişimi davasında 138 sanık için müebbet istemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında savcı, 138 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 138 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu 133 sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuksuz 5 sanığın darbe girişimine iştirak etmediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, 136 sanığın da "kasten öldürme", ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: Ajanslar