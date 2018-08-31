Danıştay davası sanığı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından olan 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı.

Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına hükmedilmişti.



Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

DANIŞTAY SALDIRISI NE ZAMAN DÜZENLENDİ?



Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı saldırı 17 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan tarafından düzenlendi.

Saldırıya ilişkin ilk yargılamayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Alparslan Arslan hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ı ise "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanık Süleyman Esen, "silahlı suç örgütünün üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, sanıklar hakkında ''patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak'', ''kişiler arasında korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak'', ''tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek'' suçlarından çeşitli hapis cezaları da verildi.

Mahkeme, sanıklardan Aykut Metin Şükre, Ayhan Parlak ve Salih Kurter'in de üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlarına hükmetmişti.

Kaynak: Ajanslar