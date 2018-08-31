Danıştay davası sanığı Yıldırım tutuklandı!

Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Osman Yıldırım daha sonra tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görülen davanın sanıklarından Osman Yıldırım, gece saat 01.45'te Selçuk Akyüz adına düzenlenen sahte kimlikle Yunanistan'a geçmek üzereyken güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Jandarma ekiplerine kendisini Selçuk Akyüz olarak tanıtan Yıldırım'ın, gerçek kimliği parmak izi tespitiyle belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınarak Edirne il Jandarma Komutanlığına götürülen Yıldırım, ifadesinde sahte kimlik taşıdığını kabul etti.

Ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın sınırı geçmek üzereyken yakalandığı bilgisini Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi.

Danıştay saldırısının bugünkü karar duruşmasında, Yıldırım'a, "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2 ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25 yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Yıldırım, Danıştay saldırısı davası kapsamında 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra "il dışı çıkma yasağı", "yurt dışına çıkma yasağı" ve "haftada iki kez imza atma yükümlülüğü" gibi adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım'ın Yunanistan'a kaçarken sınırda gece yarısından sonra yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 31 Ağustos 2018 günü saat 02.00 sıralarında basında ve kamuoyunda Danıştay saldırısı olarak bilinen olayda, hapis cezası aldığı belirtilen Osman Yıldırım isimli şahıs, Yunanistan ülkesine sınırı kaçak yollarla geçmek üzere iken Edirne merkez Elçili köy yolu üzerinde yaya vaziyette intikal ederken sırt çantası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemleri takip edilmektedir."

OSMAN YILDIRIM TUTUKLANDI

Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.