Dalton kardeşler kimler? Dalton kardeşlerin isimleri ve özellikleri

Dalton Kardeşler'in isimleri, Hadi bilgi yarışmasının bu günkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bugün saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önemli. İşte Hadi ipucu sorusu için, Daltonlar'ın isimleri neler?

Red Kit çizgi filminin en önemli karakterlerinden olan Daltonlar, bugün en çok araştırılan konulardan birisi. Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak da sorulan Dalton Kardeşler hakkında araştırma yapan bireyler, Daltonlar'ın isimlerini ve özelliklerini merak ediyor. Daltonlar, Red Kit onları defalarca hapise de her defasında kaçmayı başarmıştır. Her ne kadar kötü karakter olarak da dikkat çekseler, sevimli yönleriyle de göze çarpmışlardır. İşte Dalton Kardeşler hakkında o bilgiler...

DALTONLARIN İSİMLERİ NELERDİR?

Red Kit çizgi filminin en önemli karakterlerinden olan Dalton kardeşler, zaman zaman yarışmalara da konu oluyor. Her ne kadar kötü karakter olarak bilinseler de, sevimli karakterleri ve birbirlerinden farklı yönleriyle dikkat çeken Dalton kardeşler, yeni nesle de ulaşmaya devam ediyor. İşte Dalton kardeşler'in isimleri ve özellikleri

1-Joe Dalton (En ufak boylu daltondur. İçlerinde en zekisidir. Bütün kararları bu dalton verir. En ateşlisi ve sinirli olanıdır.)

2-William Dalton (Fazla etkin diğildir, Sadece Joe dalton sinirlenince onu sakinleştirmekle görevlidirler)

3-Jack Dalton (Bu dalton da aynen William Dalton'un özelliklerini taşır)

4-Averell Dalton ise; En aptal olanıdır. Daltonlar içindeki en uzun boylu ve en genç olanıdır. Sürekli yemek yer. Yanyana durduklarında boy farkları merdiven basamağı gibi yükselir.

En ufakları Joe, en uzunları ise Averell'dir.