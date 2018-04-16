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DAHA İYİSİNİ GÖRMEDİNİZ! İŞTE FOTOĞRAF SANATINDA SON NOKTA!!

DAHA İYİSİNİ GÖRMEDİNİZ! İŞTE FOTOĞRAF SANATINDA SON NOKTA!!

Buenos Aires'li sanat yönetmeni ve dijital sanatçı Martin De Pasquale, fotoğraflar üzerinde uyguladığı başarılı illüzyonla dikkat çekici görseller yapıyor..
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Teknoloji 16 Nisan 2018 - 14:57

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