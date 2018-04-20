Dağ serisi ve BÖRÜ yapımcısı Alper Çağlar'dan yeni film: Göktürk

Dağ serisi ve BÖRÜ yapımcısı Alper Çağlar'dan yeni film haberi geldi. Alper Çağlar'ın yeni filmi ne zaman çıkacak?

Dağ serisi ve BÖRÜ ile büyük başarı yakalayan, adını sıkça duyduğumuz Alper Çağlarden müjdeli haber geldi. Güzel haberi Instagram sayfasından duyuran oyuncu yeni filminin tanıtımını yaptı.

Yeni filminin tanıtım videosu iste youtube BÖRÜ resmi sayfasından paylaşıldı.

Peki Alper Çağlar'ın yeni filmi ne zaman çıkacak, filmin konusu nedir, Alper Çağlar kimdir?

Alper Çağlar kimdir?

2014 yılında “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yapmıştır.

Alper Çağlar, 1 Eylül 1981 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Babası Arif Çağlar, annesi Perihan Çağlar’dır. Eda adında bir kız kardeşi vardır. Babası Prof. Dr. Arif Çağlar Kimya Mühendisi ve Rektörlük görevlerinden dolayı ailesi ile beraber farklı şehirlerde yaşamak durumunda kaldı. Bu sebeple ilkokulu Elazığ‘da okudu. Annesi de Kimya Profesörüdür. Babasının seçildiği Fulbright araştırmaları için Albany, New York, ardından tekrar Ankara ve hemen ardından Lise öğrenimi için İstanbul‘da yaşadılar.

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Lise hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarladı. Gerçek anlamda ilk filmini Lise ikinci sınıfta iken Kırgızistan‘da çektiği belgesel filmi “Not So Far Away” adlı eserle gerçekleştirdi. Lise bittikten sonra kazandığı burs ile Amerika’da University of Virginia‘da Medya İlişkileri, İletişim üzerine okudu. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.

2004 yılında çektiği “4 saat” isimli film ile devam etti. 44 dakika süren film, kısıtlı imkanlarla oluşturuldu ama buna rağmen kült film haline geldi. Reklam ve film projelerinde yer alan ve sonunda kendi işinin patronu olmaya karar veren Çağlar, 2006‘da ÇağlarArts isimli şirketini kurdu. Tam bir yönetmen George Lucas hayranı olan Alper Çağlar, şirketine isim verirken LucasArts’tan ilham aldı.

İlk 2 kısa filmiyle yerel festivallerden ödülleri alan Alper Çağlar, ilk büyük festival başarısını Akbank Kısa Film Festivalinde “Camgöz” adlı noir filmiyle ödül kazanarak yakaladı.

2008 yılında askerlik görevini kısa dönem yaptı. 2009 yılında ilk uzun metraj filmi “Büşra“yı yaptı.

2012 yılında Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun‘un oynadığı “Dağ” ile hem eleştirel hem de gişe başarısı kazandı.



Filmlerinin yalnızca sanatsal değil aynı zamanda lojistik detaylarına hakimiyeti ile bilinen Çağlar, neredeyse her filminde aynı zamanda Uygulayıcı Yapımcı sıfatı ile de çalışıyor.

2014 yılında Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Emir Benderlioğlu, Kaan Urgancıoğlu‘nun rol aldığı “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yapmıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2014 – Panzehir (Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Sinema Filmi)

2009 – Büşra (Sinema Filmi)

2007 – Camgöz (Kısa Film)

2006 – Bukalemun (Kısa Film)

2004 – 4 Saat (Kısa Film)

Senaryo :

2014 – Panzehir (Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Sinema Filmi)

2009 – Büşra (Sinema Filmi)

2007 – Camgöz (Kısa Film)

2006 – Bukalemun (Kısa Film)

2004 – 4 Saat (Kısa Film)

Yapımcı :

2007 – Camgöz (Kısa Film)

2006 – Bukalemun (Kısa Film)

Görüntü Yönetmeni :

2007 – Camgöz (Kısa Film)

2006 – Bukalemun (Kısa Film)

Oyuncu :

2012 – Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

Kurgu :

2012 – Dağ (Kurgu) (Sinema Filmi)

2007 – Camgöz (Kurgu) (Kısa Film)

2006 – Bukalemun (Kurgu) (Kısa Film)

Dağ 3 ne zaman çıkacak?

Yaptığı bir röportajda ‘Dağ 2’de gördüğünüz üzere Oğuz ve Bekir’in ve diğer oyuncuların yer aldığı ‘Fırtına Getiren’ timinin öyküleri daha bitmedi. Ancak ‘Dağ 3’ün daha zamanı var. ‘Dağ 2’nin yarattığı rüzgârın dinmesi gerekiyor önce. Hem bu gişenin üstüne çıkmak için seyircinin bizi özlemesi lazım diye düşünüyorum.' diyor ve filmin kısa zaman içinde karşımıza çıkmayacağını belirtiyor.

Kaynak: AjansHaber