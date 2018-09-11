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11 Eylül 2018 08:05 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 08:39

D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi!

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı.

D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi!

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı.

YARALANAN OLMADI

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi.

D-100'deki zincirleme kaza trafiği sıkıştırdı

Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı.  Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TrafikD-100Kaza


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