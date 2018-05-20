Cüneyt Zapsu kimdir? Nereli ve ne iş yapar?

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Cüneyt Zapsu kimdir? Nereli ve ne iş yapar? İşte haberimizde...

AK Parti'nin kurucu üylerinden olan Cünyet Zapsu kimdir? Bu sorunun cevabı haberimizde detaylı bir şekilde bulunmaktadır.

Cüneyt Zapsu Kimdir?

AK Parti'nin kurucaları arasında yer alan Zapsu, 1956 yılında İstanbul‘da gözlerini açtı. Anne tarafından Balkan göçmenidir.Babası Pertev Zapsu 14 Aralık 1987 tarihinde öldü.

Annesi Gaye Zapsu Uzel Makine’nin sahibi İbrahim Uzel’in kızıdır. Abdülaziz Zapsu adında abisi vardır.Cüneyt Zapsu'nun babası Pertev Zapsu ise 1980 yılında hayata gözlerini kapadı.

Nereli ve ne iş yapar?

Cüneyt Zapsu liseyi Alman Lisesi'nde bitirdi. Üniversitede İstanbul Münih üniversitelerinde iş idaresi eğitimini tamamladı. Kariyerine özel sektörde başladı çeşitli kademelerde görev aldı. Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık yaptı. İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlığı ile ABD'de Hazelnut Council'in eş-başkanlığı görevlerinde bulundu.Türk-Amerikan iş Konseyi, TÜSİAD gibi çeşitli cemiyetlerde üyeliği bulunmaktadır. Bildiği diller arasında İngilizce ve Almanca yer almaktadır.

Bir dönem Başbakanlık danışmanlığını yapmıştır. Cüneyt Zapsu, Beyza Zapsu ile evli ve Hande, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu vardır.

Kızı Hande Zapsu Edinburg Üniversitesi’nde okurken tanışıp evlendiği İskoç damadı Müslüman olup Emir adını almıştır.

Yaptığı görevler

Azizler Holding İcra Kurulu Başkanı olan Zapsu, AK Parti'nin kurucularından, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesidir. Türk-Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD üyesidir. Dünya Ekonomik Forumu'nun Türkiye'deki birkaç üyesinden biri olup Uluslararası Ağaç Yemişi Konseyi'nin ilk Türk başkanıdır. İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlığı ile ABD'de Hazelnut Council'in eş-başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Kaynak: ajanslar