Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi!
5 Ağustos'ta Silivri'deki evinden hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi. 81 yaşındaki Cüneyt Arkın bu sabah hastaneden çıktı.
Kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü nedeniyle 5 Ağustos'ta Silivri'deki evinden hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi.
TEDAVİYE EVİNDE DEVAM EDECEK
Yeşilçam'ın usta ismi, bu sabah saatlerinde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.
Güncel05 Ağustos 2018 21:43Cüneyt Arkın öldü mü? Son durumu ne ve iyileşti mi?Akşam saatlerinde gelen kötü haberin ardından Cüneyt Arkın'ın son durumu ne sorusu merak ediliyor. Ajanshaber sizin için araştırdı.
Kaynak: Ajanslar