CHP mitinginde dua edildi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinginde dualar edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Ülkü İnce ile CHP'lileri selamlayan Muharrem İnce, seçim konuşmasının ardından katılımcılardan Çanakkale şehitleri için fatiha okuyup dua etmelerini istedi.Toplu duanın ardından CHP'lilere kırmızı karanfil atan İnce, dört beyaz güvercin uçurarak mitingini sonlandırdı.

Toplu duanın ardından CHP'lilere kırmızı karanfil atan İnce, dört beyaz güvercin uçurarak mitingini sonlandırdı.

Kaynak: Ajanslar