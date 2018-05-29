Son Dakika!
29 Mayıs 2018 15:50 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018 17:01

CHP mitinginde dua edildi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinginde dualar edildi.

CHP mitinginde dua edildi!

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Ülkü İnce ile CHP'lileri selamlayan Muharrem İnce, seçim konuşmasının ardından katılımcılardan Çanakkale şehitleri için fatiha okuyup dua etmelerini istedi.Toplu duanın ardından CHP'lilere kırmızı karanfil atan İnce, dört beyaz güvercin uçurarak mitingini sonlandırdı.

 Muharrem İnce'nin mitinginde şehitlere dua

Toplu duanın ardından CHP'lilere kırmızı karanfil atan İnce, dört beyaz güvercin uçurarak mitingini sonlandırdı.

Muharrem İnce'nin mitinginde şehitlere dua


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Muharrem İnceCHP


0Yorum Yap