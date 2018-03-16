Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı, 13 sanık için 7,5 ile 15 yıl arasında hapis istendi. Akın Atalay ve Ahmet Şık'a 7,5 ile 15 yıla kadar istendi.

Cumhuriyet gazetesi davasında Savcı mütaalasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Bölükbaşı, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Ahmet Şık ve Akın Atalay'ın da bulunduğu 13 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

- Sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, 3 sanığın ise beraatini istedi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Ahmet Şık ve Akın Atalay'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 4 saat süreyle okuduğu mütalaasında sanıklar Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Aydın Engin ve Kadri Gürsel'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, sanık Yusuf Emre Hiper'in de "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın ise beraatini öngördü.

Mütalaada, bazı sanıklar hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan da beraat isteyen savcı, Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyalarının da ayrılmasını talep etti.

Kaynak: AA